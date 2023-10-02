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Прокуратура проводит проверку в администрации Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области нагрянула с проверкой в администрацию Екатеринбурга. Ведомство изучает документы в комитете по товарному рынку.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, более 30 сотрудников прокуратуры проверяют, как организована работа нестационарных торговых объектов. Одно из нарушений состоит в том, что владельцы НТО три года могли переплачивать за право работать на муниципальной земле. Собеседник издания заявил, что в 2020 году региональное правительство установило порядок расчета ставки для выплат, по которой владельцы павильонов должны были платить меньше.
В администрации Екатеринбурга подтвердили информацию о проведении проверки. Проверка продлится до 26 октября.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, более 30 сотрудников прокуратуры проверяют, как организована работа нестационарных торговых объектов. Одно из нарушений состоит в том, что владельцы НТО три года могли переплачивать за право работать на муниципальной земле. Собеседник издания заявил, что в 2020 году региональное правительство установило порядок расчета ставки для выплат, по которой владельцы павильонов должны были платить меньше.
В администрации Екатеринбурга подтвердили информацию о проведении проверки. Проверка продлится до 26 октября.
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