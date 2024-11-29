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Ещё 11 иностранцев в Екатеринбурге оказались под угрозой выдворения
Фото: УМВД Екатеринбурга
В ходе очередного рейда по мигрантам, который силовики проводили сегодня, 3 декабря, под угрозой выдворения оказалось 11 иностранных граждан.
Как сообщают в городском УМВД, сотрудниками полиции было проверено 75 иностранцев, из которых 11 оказались нарушителями, согласно статье КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания).
Как сообщают в городском УМВД, сотрудниками полиции было проверено 75 иностранцев, из которых 11 оказались нарушителями, согласно статье КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания).
«В результате нарушителей передали в специальное помещение для содержания задержанных лиц (СПСЗЛ). В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении»,
– сказали в пресс-группе полиции.
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