За разбитую об голову бутылку расплатятся родители юного жителя Каменска-Уральского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Осенью 2023 года в Каменске-Уральском произошла драка между двумя мальчишками. Закончил её третий мальчик — весьма неординарным способом, приведшим к плачевным результатам.Как объяснил впоследствии десятилетий Максим, став свидетелем драки, он испугался за одного из драчунов — за своего друга-ровесника. Поэтому, чтобы завершить схватку, он не нашёл ничего лучше, как схватил стеклянную бутылку и швырнул её в голову второго драчуна. От удара бутылка разбилась. Но мальчишеская буйна голова тоже оказалась не слишком крепкой — её пришлось подлечивать врачам, а поскольку пострадавший получил не только физическую травму, то здоровьем ребёнка занимались и неврологи.Мать пострадавшего обратилась в суд, требуя 200 тысяч рублей в качестве компенсации за моральные и физические страдания сына. Синарский районный суд города Каменска-Уральского согласился, что компенсация требуется, но не согласился с её размерами и обязал родителей метателя бутылки выплатить истице 35 тысяч рублей.На этом дело, однако, не закончилось. Женщина обжаловала это решение в Свердловском областном суде, заявив, что сумма не соответствует пережитым страданиям ребёнка. Судебная коллегия согласилась с доводами истца и увеличила компенсацию почти вдвое — до 60 тысяч рублей.