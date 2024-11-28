В Арамили после кратковременного отключения отопления стали протекать батареи





приводят слова одного из жильцов дома в «Инцидент Екатеринбург». «Причина аварии неизвестна. Аварийная служба по данному факту не выезжала. Управляющая компания не хочет брать на себя ответственность и не идёт на уступки. Единственное, что услышали собственники квартир: "Покупайте новые батареи и живите пока без отопления"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Арамили в доме на Космонавтов, 15к1 полопались батареи. Со слов жильцов, это произошло после кратковременного отключения в минувшее воскресенье, 1 декабря.По его словам, пострадало не меньше семи квартир, одну из которых, как сообщается, сильно затопило из-за протечки. Сейчас жители дома собираются писать коллективную жалобу.