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В Арамили после кратковременного отключения отопления стали протекать батареи
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
В Арамили в доме на Космонавтов, 15к1 полопались батареи. Со слов жильцов, это произошло после кратковременного отключения в минувшее воскресенье, 1 декабря.
По его словам, пострадало не меньше семи квартир, одну из которых, как сообщается, сильно затопило из-за протечки. Сейчас жители дома собираются писать коллективную жалобу.
«Причина аварии неизвестна. Аварийная служба по данному факту не выезжала. Управляющая компания не хочет брать на себя ответственность и не идёт на уступки. Единственное, что услышали собственники квартир: "Покупайте новые батареи и живите пока без отопления"»,
– приводят слова одного из жильцов дома в «Инцидент Екатеринбург».
По его словам, пострадало не меньше семи квартир, одну из которых, как сообщается, сильно затопило из-за протечки. Сейчас жители дома собираются писать коллективную жалобу.
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