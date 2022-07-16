Сказочные киоскёры: как в Екатеринбурге не могут победить нелегальные торговые точки

От Чернецкого до Орлова: мэры меняются, проблемы остаются

Зачастую киоски выглядят, мягко говоря, непрезентабельно

В настоящее время в схеме на территории Екатеринбурга обозначено 2 тысячи НТО, по факту, по некоторым данным, – почти 4 тысячи, но, возможно, и того больше. То есть минимум половина городских НТО могла быть установлена нелегально. Посчитать, сколько город недополучает денег в бюджет из-за нелегальных киосков сложно, да и страшно, однако рано или поздно власти придется этим заняться – в условиях экономических проблем это может стать важным доходом городского бюджета.



«Сказочные» киоскёры

Сейчас кафе, которое по Схеме занимает 81 квадрат, выглядит как никогда прилично

Возле павильона кафе разные строения. Насколько все это законно?

Выдержки из решения Арбитражного суда Свердловской области

Кафе обнесено забором, а кроме павильона имеются еще различные строения

Сколько здесь в действительно киосков, наверное, даже сами киоскеры посчитать точно не смогут - некоторые примыкают друг к другу

В Схеме есть Лотерея, а вот объекта с наименованием букмекерского клуба в Схеме мы не обнаружили



А что с законами?

Киоски все настолько разные, что общий вид от их скопления удручающий – разве может столица Урала выглядеть так?

Иногда НТО натыканы так, что с первого взгляда их и не увидеть, на самом деле здесь целая галерея

«Проблема в том, что сейчас полномочий по демонтажу у чиновников нет, а вывезти киоск, который больше определенных габаритов, нельзя – демонтировать его должны собственники, а это происходит только по решению суда, то есть спустя много месяцев после обнаружения», - рассказал Вечкензин «Вечерним ведомостям».

«"Черные" предприниматели давно поняли это, затягивают суды. Бороться с ними можно бесконечно», - говорит Роман Ступников.

Гузель Аиткулова, Алиса Левина, Владислав Постников © Вечерние ведомости

Нестационарная торговля в Екатеринбурге – сфера традиционно проблемная, коррупциногенная, а порой даже и криминогенная. Власти не раз пытались её систематизировать и привести в порядок, но все попытки терпели крах.О том, с какими проблемами сталкивается город, при каком мэре Екатеринбург был ближе всего к решению проблем в сфере нестационарных объектов, что мешает победе над незаконными киосками, и как на примере одного кафе власть борется с ними –Ещё в 2000-е годы тогдашний мэр Аркадий Чернецкий объявил, что со временем из нестационарных объектов торговли в городе должны остаться только киоски мороженого и «Роспечати».И Екатеринбург был наиболее близок к этому в 2007-2008 годах, когда многие отмечали, что уличная торговля в городе практически уничтожена как класс. Однако потом грянул кризис и в качестве «антикризисных мер» произошло послабление в отношении киоскёров. А затем киоски и павильоны стали распространяться по всем районам с новой силой, и о намерениях Чернецкого позабыли.Следующий раз как-то упорядочить нестационарные торговые объекты попытались к Чемпионату мира по футболу-2018. Тогда их вид приводили к единому стилю, но это коснулось, в основном, киосков и павильонов в центре города и в районе «Екатеринбург Арены».Уже после чемпионата новую попытку воплотить идеи Чернецкого в жизнь предпринял Александр Высокинский. И натолкнулся на протесты представителей малого бизнеса из ассоциации НТО. Тогда представителям ассоциации с трудом, но удалось добиться приёма в администрации для поиска компромисса.А все проблемы владельцев киосков и павильонов вытекают, по сути, из одного документа, утверждаемого городскими властями – Схемы размещения нестационарных торговых объектов.В идеале предприниматель, глядя на Схему, выбирает участок, платит за размещение, подключается к необходимым сетям и его бизнес спокойно функционирует, а бюджет города пополняется отчислениями с него.На практике часто происходит по-другому. Во время конфликта с администрацией Высокинского предприниматели жаловались, что разместить павильон законно было невозможно, даже если они готовы были заплатить за размещение, городские власти заявляли, что нет в схеме мест, и всё! Даже тех, кто, согласно предыдущей Схеме, законно имел павильон на одном и том же месте много лет, выживали с «насиженных» мест.Зато незаконно поставить павильон было, как говорили сами владельцы НТО, куда легче – просто заплатить кому нужно, разместить, и другие нужные люди будут закрывать на это глаза.Только в таком случае деньги пойдут не в городской бюджет, а в карман одному человеку, а может, и в чьи-то еще около «административные» карманы.Да и подключение к сетям происходит несанкционированно – электричество попросту воруют в таких случаях, а к канализации и вовсе не подключаются – продавец павильона обычно моет руки из умывальника, а справляет нужду в ведёрко. О том, чем может грозить такая антисанитария, объяснять, мы думаем, не нужно.Традиционно наибольшее число нелегальных павильонов расположены в трех районах – на Сортировке, Уралмаше и Химмаше. На один легальный павильон там может приходиться два нелегальных. Либо, что тоже случается нередко, НТО разрастается на куда большие площади, чем отведено под него в Схеме.Ярким примером бардака в сфере НТО является рецидивирующая проблема с кафе на улице Билимбаевской, 15а (за «Кировским») – его нахождение в данном месте не раз признавали незаконным, строение сносили по решению суда, но оно возрождается вновь и вновь.Бороться с ним начинали общественники и депутаты еще в далеком 2015 году.Тогда киоска с общепитом вообще не было в схеме, а результат борьбы появился лишь спустя два года – кафе снесли в 2017 году, а в ответе от прокуратуры Железнодорожного района депутату Андрею Альшевских (тогда он был депутатом регионального парламента, сейчас – федерального) «ответственным» за незаконное кафе был обозначен некий предприниматель Б. Мусаев. После демонтажа киоска он даже получил штраф в размере 100 тысяч рублей.Однако уже спустя два года история стала повторяться. Только злополучный киоск уже появился в Схеме, но опять с нарушениями закона. В 2019 году мы писали про это кафе – тогда общественники забили тревогу, что киоск, который по документам и договору с мэрией должен быть 81 квадрат, занимал площадь в два раза больше.Общественники обращались по этому поводу и в администрацию, и в отдел полиции №10, расположенный буквально в 150 метрах от кафе. Тогда сообщалось, что арендатором земельного участка являлся некто Бахромжон Умаров, который отдавал его в субаренду Элимхану Гусейнову. Ежемесячная плата за субаренду составляла 40 тысяч рублей, насколько эти данные актуальны сейчас – еще предстоит выяснить.Однако в том же 2019 году, согласно ответу прокуратуры депутату Госдумы Андрею Альшевских, кафе разрослось со 160 квадратов до более двух тысяч квадрантных метров!Сколько оно сейчас занимает представить сложно, однако даже по фотографиям очевидно, что более 81 квадрата, указанного в Схеме, утвержденной мэрией на 2022 год. Кроме самого павильона с кафе, рядом находятся еще и некие другие постройки, и насколько все это легально пока совершенно неясно.Интересно, что в 2020 году Александр Высокинский по требованию прокуратуры даже якобы наказал главу Железнодорожного района за это кафе – сообщалось, что тогдашний глава Андрей Курочкин привлечен к дисциплинарной ответственности.А в Арбитражном суде Свердловской области даже появился иск к Элимхану Гусейнову от мэрии Екатеринбурга и МУГИСО. Вот только представители истцов от иска отказались (!), тем самым, по сути, частично узаконив сказочное кафе – в решении суда указано, что по таким же основаниям и теми же лицами не допускается повторная подача иска. При этом суд состоялся буквально в последние недели мэрства Высокинского, который рьяно боролся (или делал вид?) с незаконными киосками.На сегодняшний день это сказочное кафе работает и, вероятно, с большим успехом. Так, на павильоне, который, судя по всему, в несколько раз больше заявленного в Схеме, установлены камеры, а территория с некоторых сторон обнесена приличным забором. Некоторые собеседники нашего издания отметили, что указанное кафе может и вообще иметь признаки капитального строения – по крайней мере, такое впечатление создается наличием фундамента и инженерной инфраструктуры, однако определить, так ли это в действительности, может только экспертиза.Посетителей же не сосчитать – когда корреспондент «Вечерних ведомостей» делал фотографии этой сказки, свободных столиков почти не было, из чего можно сделать вывод, что прибыль кафе приносит не малую. Вот только что из нее уходит в бюджет Екатеринбурга на ремонты дорог и социалку? Аренда 81 квадрата?Возникает резонный вопрос – а почему нельзя просто включить в схему объект, который соответствует заявленному метражу? Или кто-то может «наживаться» на разнице? Предприниматели, судя по всему, потратили немалые деньги и на благоустройство территории рядом со скандальной кафешкой.Еще один яркий пример – это площадка возле здания на Технической, 34. Там, если верить Схеме, должно быть всего два нестационарных объекта. Однако, если вы посетите эту небольшую площадь, то их, фактически, не счесть: киоски большие и маленькие, с навесами и без, стоят беспорядочно и бардачно, сосчитать их сложно, так как некоторые из них примыкают друг к другу.То же самое можно увидеть и на Бебеля под дорожными развязками – при определенном количестве НТО в списке, в реальности их можно увидеть больше. Местами это выглядит как киосочные галереи.На автобусном кольце на Пехотинцев ларьки и павильоны тоже вызывают много вопросов – многие из них находятся под одной крышей – считать ли такие объекты единым или это три разных?Кроме того, в Схеме по этому адресу обозначено только одно кафе, в реальности их как минимум два. Также мы не нашли в Схеме букмекерской конторы, которая находится на этом кольце. Зато в документе есть Лотерея – впрочем, возможно, по мнению чиновников, это одно и то же?Незаконные, полузаконные, да и вполне себе легальные киоски часто попадают в криминальную хронику. Как правило, в таких павильонах что-нибудь конфискуют – то паленый алкоголь, то контрафактные сигареты.Но бывают и более криминальные истории – так, полгода назад, в декабре прошлого года СМИ писали, что в кафе-павильоне на Билимбаевской, 17 убили человека. Не уверены, было ли это кафе в Схеме 2021 года или нет, но сейчас по этому адресу в документе ни одного кафе нет. Зато рядом с «Кировским» есть Шашлычка, которой в Схеме мы не обнаружили.А если со Схемой проехаться по той же Сортировке – то может возникнуть очень много вопросов, так как совершенно неясно, какие из павильонов (которых в Схеме нет) являются законными, а какие находятся там нелегально.Очевидно, что актуальность наведения порядка в этой сфере (вероятно, довольно прибыльной) не просто не пропадает, а становится с каждым новым мэром всё острее.Решение проблемы в большей степени упирается в контролирующие органы – полиция и городская администрация, как показывает практика, годами не могут (или не хотят) скоординировать свои действия по вопросу легализации законных и ликвидации незаконных НТО.Еще одной проблемой, являются вопросы благоустройства вокруг нестационарных объектов. И это зачастую становится серьезной бюрократической препоной для развития этой сферы – чтобы легально вести бизнес на объекте, нужно, безусловно, вложить средства не только в сам павильон или киоск, но и сделать (ну в идеале и по логике) рядом с ним комфортную территорию.Это, кстати, не противоречит договорам с мэрией. Но это отчасти противоречит здравому смыслу – сегодня условный предприниматель делает хорошую площадку, а завтра его выгоняют, не включив в новую Схему? Возможно, именно поэтому часто возле нестационарных объектов такой бардак и грязь – смысл вкладываться, когда никаких гарантий на продление законных договоров нет?Хотя, по словам екатеринбургского депутата гордумы Романа Ступникова, лишить предпринимателя места в Схеме законно довольно сложно. Однако случаи такие бывают, и нередко – в СМИ появлялась информация, как под различными предлогами коммерсантов пытались "выселить" с их точек. Возможно, пытаются освободить кусочек земли для кого-то другого?Недавно полномочия в сфере НТО были частично распределены между районными администрациями и городским комитетом по товарному рынку, но это пока не дало ощутимых практических результатов.Депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Вечкензин назвал такую практику «коллективной безответственностью»: по сути спросить за незаконный киоск не с кого – районные чиновники кивают на городских и наоборот. Еще один народный избранник Роман Ступников считает, что центр принятия решений необходим, так как ни горожане, ни сами чиновники не понимают, кто же несет ответственность за незаконный киоск.Вечкензин также озвучил на совещании с мэром предложение о наделении чиновников функции демонтажа торговых точек, другие депутаты его поддержали.Роман Ступников рассказал, что возле его дома незаконную торговую точку смогли ликвидировать только через полтора года с момента обнаружения – пока шли суды павильон продолжал работать.Ступников также подчеркнул, что решения требует и другая важная проблема: на данный момент ответственность за постоянное нарушение в сфере НТО не предусмотрена. То есть если незаконный павильон демонтировали по решению суда, а через неделю его поставили на 100 метров дальше, то все может повториться снова – жалобы, суды, и еще полтора года объект может существовать вне правового поля.Все эти предложения осенью депутаты вместе с мэрией намерены внести через Заксобрание в качестве поправок в региональное законодательство.Как и в случае с ЧМ-2018, эти меры приурочиваются к событию – на этот раз власти на словах заявляют, что Екатеринбург должен выглядеть презентабельно к 300-летнему юбилею города, однако решит ли это многолетние проблемы отрасли или будет очередной показухой, пока сказать сложно.