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В Екатеринбурге открылся фестиваль «КиноПроба»

21.43 Понедельник, 2 декабря 2024
Фото: Фестиваль «КиноПроба» / t.me/kinoproba_fest
Сегодня, 2 декабря, состоялось официальное открытие Международного фестиваля-практикума киношкол «КиноПроба». На деле же, мероприятия его начались ещё накануне, 1 декабря.

Первыми мероприятиями «КиноПробы-2024» стали воскресные показы анимационных лент студии «Союзмультфильм» и старт работы творческих мастерских на базе Свердловской киностудии. Но торжественную церемонию открытия — весёлую и «ламповую» — провели сегодня в Доме Кино. Ведущими её уже не в первый раз стали известный поэт, юморист, сценарист и радиоведущий Вадим Жук и его «виртуальная» помощница Нейра.

Одним из самых заметных моментов церемонии стал показ кинокапустника. А самым печальным — воспоминания о прежнем президенте «КиноПробы», председателе Свердловского филиала Союза кинематографистов России Владимире Макеранце, скончавшемся недавно. Новым президентом «КиноПробы» стал прославленный уральский кинорежиссёр Алексей Федорченко. В зале Дома Кино он выделялся сегодня не только всегда импозантным, монументальным видом, но и ярко-жёлтым, «солнечным» пиджаком.

«КиноПроба» в этом году продлится до 5 декабря включительно. На сей раз к фестивалю подключились многие культурные учреждения Екатеринбурга, становясь площадкой «кинопробных» показов, а то и организуя собственные фестивальные мероприятия. Так, своим расписанием в рамках фестиваля сегодня поделились Музей андеграунда, библиотека Белинского и Ельцин Центр. А основную афишу фестиваля можно найти на его сайте.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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