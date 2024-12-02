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Внезапно исчезнувшую 17-летнюю девушку нашли с переломами в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С переломами, ушибами и синяками нашли в Екатеринбурге 17-летннюю девушку после внезапного исчезновения. Её искали несколько дней. Сейчас она в больнице.
Как сообщает Е1, девушка уверяет, что она упала с моста из-за собственной неосторожности, но друзей ей не верят, подозревая в этой истории криминальную составляющую. Известно, что в день пропажи она сообщила своей маме, что работает в кафе на Репина, в то время как в самом кафе были уверены, что она собиралась уволиться, и не могли ответить, где находится девушка.
В попытку суицида друзья девушки тоже не верят. Они признают, что их подруга уставала от работы и учёбы, так как ей было трудно всё совмещать, и рассказывают о том, что она переживала из-за своего веса, но не считают, что это могло стать поводом попрощаться с жизнью.
Как сообщает Е1, девушка уверяет, что она упала с моста из-за собственной неосторожности, но друзей ей не верят, подозревая в этой истории криминальную составляющую. Известно, что в день пропажи она сообщила своей маме, что работает в кафе на Репина, в то время как в самом кафе были уверены, что она собиралась уволиться, и не могли ответить, где находится девушка.
«Сломаны тазовые кости, ушибы и синяки. Она сказала полицейским, что у неё закружилась голова и она упала с моста на Серафимы Дерябиной»,
– сообщает источник издания.
В попытку суицида друзья девушки тоже не верят. Они признают, что их подруга уставала от работы и учёбы, так как ей было трудно всё совмещать, и рассказывают о том, что она переживала из-за своего веса, но не считают, что это могло стать поводом попрощаться с жизнью.
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