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В свердловском МЧС продлили предупреждение о сильном ветре до 4 декабря
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В управлении МЧС по Свердловской области продлили предупреждение о непогоде. По данным спасателей, завтра, 4 декабря, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Специалисты советуют держаться как можно дальше от лёгких построек, а также от зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.
Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
Специалисты советуют держаться как можно дальше от лёгких построек, а также от зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.
«Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,
– подчеркивают в МЧС.
Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
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