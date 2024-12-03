В свердловском МЧС продлили предупреждение о сильном ветре до 4 декабря





– подчеркивают в МЧС. «Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В управлении МЧС по Свердловской области продлили предупреждение о непогоде. По данным спасателей, завтра, 4 декабря, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.Специалисты советуют держаться как можно дальше от лёгких построек, а также от зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».