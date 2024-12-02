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Всемирные игры Дружбы вновь перенесены – на неопределённый срок
Фото: Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association)
Всемирные игры Дружбы перенесены на неопределённый срок. Международные спортивные соревнования хотели провести в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года. Затем их перенесли на 2025 год.
Теперь же, согласно президентскому указу, они откладываются «до особого решения президента РФ».
Отметим, что идея проведения в России спортивных этих соревнований встретила противодействие со стороны международных спортивных чиновников. По задумке игры должны были предоставить возможность посоревноваться спортсменам, лишённым права выступить на Олимпиаде.
Теперь же, согласно президентскому указу, они откладываются «до особого решения президента РФ».
Указ Путина о Всемирных играх Дружбы
Отметим, что идея проведения в России спортивных этих соревнований встретила противодействие со стороны международных спортивных чиновников. По задумке игры должны были предоставить возможность посоревноваться спортсменам, лишённым права выступить на Олимпиаде.
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