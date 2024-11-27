Сотрудники Минприроды готовятся к патрулированию свердловских лесов для защиты ёлочек





– заявил глава ведомства Денис Мамонтов. «На всех, кто не оформил хвойные деревья по правилам, будут составлять протоколы об административных правонарушениях. Материалы о незаконной рубке будут передавать в органы внутренних дел»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Минприроды Свердловской области готовятся к патрулированию лесов в преддверии новогодних праздников, чтобы защищать хвойные деревья от незаконной вырубки.Как сообщают в департаменте информполитики региона, рейды начнутся 9 декабря и будут продолжаться до 31 декабря 2024 года. Помогать представителям Минприроды будут сотрудники лесничеств и полиции. Вместе они будут проверять документы граждан и забирать у них пилы и топоры, а также сами ёлочки.