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Сотрудники Минприроды готовятся к патрулированию свердловских лесов для защиты ёлочек
Фото: Юлия Кольтенберг
В Минприроды Свердловской области готовятся к патрулированию лесов в преддверии новогодних праздников, чтобы защищать хвойные деревья от незаконной вырубки.
Как сообщают в департаменте информполитики региона, рейды начнутся 9 декабря и будут продолжаться до 31 декабря 2024 года. Помогать представителям Минприроды будут сотрудники лесничеств и полиции. Вместе они будут проверять документы граждан и забирать у них пилы и топоры, а также сами ёлочки.
Как сообщают в департаменте информполитики региона, рейды начнутся 9 декабря и будут продолжаться до 31 декабря 2024 года. Помогать представителям Минприроды будут сотрудники лесничеств и полиции. Вместе они будут проверять документы граждан и забирать у них пилы и топоры, а также сами ёлочки.
«На всех, кто не оформил хвойные деревья по правилам, будут составлять протоколы об административных правонарушениях. Материалы о незаконной рубке будут передавать в органы внутренних дел»,
– заявил глава ведомства Денис Мамонтов.
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