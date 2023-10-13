Возрастное ограничение 18+

В Сысерти прошел пикет против строительства мусорного полигона

17.06 Воскресенье, 15 октября 2023
Фото: Свердловский областной комитет КПРФ
В Сысерти, несмотря на ливень, прошел пикет против строительства мусорного полигона в экологически чистом районе города. Организаторами акции стали представители КПРФ. В мероприятии также приняли участие около 200 человек.

Люди пришли с плакатами с лозунгами: «Путин, помоги!!!», «Мы за чистый воздух и воду!», «Защитим нашу природу!», «Мы любим нашу землю, а вы?...», «Верхняя Боевка против мусорного полигона в Сысертском районе». Выступающие отметили, что, если произойдет экологическая катастрофа, район останется без питьевой воды.

Для строительства областное правительство выбрало место вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) будет обслуживать не только полуторамиллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории. Землей площадью в 700 гектаров владеет тюменская компания «Рифей», аффилированная с региональным оператором по обращению с ТКО в Свердловской области.

При этом, организация не предоставила никаких документов, подтверждающих законность и безопасность проекта. Более того, сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без проведения публичных слушаний.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На ликвидацию мусорного полигона в Верхней Туре потратят 90 млн рублей
13 октября 2023
Убийце 7-летней девочке из посёлка Верхняя Сысерть приговор смягчать не стали
11 октября 2023
Белорусская компания готова подключиться к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге
06 октября 2023
Первоуральский «Водоканал» обвинил в плохом качестве воды администрацию города
13 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:59 Синоптики предупредили о ветреной погоде в Свердловской области
17:29 Оставшиеся без водоснабжения жители Уктуса вышли на флэшмоб в Екатеринбурге
17:06 В Сысерти прошел пикет против строительства мусорного полигона
16:39 Тело погибшей школьницы из Каменска-Уральского могут достать из могилы ради новой экспертизы
15:29 Екатеринбуржцы подрались из-за 14-летней школьницы
14:59 Два человека пострадали в столкновении Opel и «ВАЗ» под Каменском-Уральским
13:50 В Тавдинском городском округе потушили крупный пожар площадью 240 «квадратов»
12:49 В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
11:58 В Туринском районе попавшего под колеса пешехода скинули в канаву
10:59 Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением жилищных прав 19-летней екатеринбурженки
09:43 Энергетики напомнили екатеринбуржцам о плановом отключении света на Вторчермете
17:50 В Екатеринбурге автоинспекторы применили оружие для остановки неадекватного водителя
16:48 В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора
15:59 В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14:27 Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Екатеринбурге
13:08 С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
12:19 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием женщины в Серове
11:57 Свердловская Госавтоинспекция предупредила о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:10 Екатеринбургские власти объявили конкурс на лучшую концепцию набережной ВИЗа
10:16 В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница
21:01 Недавно потерявших опекуна екатеринбургских больших собак готовят к зиме
20:32 Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара
19:42 Совы начали наведываться в дома уральцев
19:22 В Нижнем Тагиле разыскивают угонщиков у пермяков иномарки
18:40 Качество временного моста через Чусовую пугает водителей
17:50 На выходных в Свердловской области снова ожидаются дожди
Все новости Свердловской области
17:49 В нескольких странах проходят массовые митинги в поддержку Палестины
17:18 Посольство: в Израиле пропали без вести 12 россиян, число погибших «продолжает расти»
16:46 В Нижневартовске троих сотрудников МВД заподозрили в регистрации 1285 нелегалов
16:05 СМИ: в результате взрыва у мечети в Афганистане погибли 17 человек
15:55 В Башкирии медведица напала на жительницу села
15:07 Во Франции совершено нападение на школу, есть погибший и раненые
14:55 Путин: РФ готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании
14:08 В Пекине совершено нападение на сотрудника израильского посольства
13:18 В Забайкалье экс-полицейский, застреливший коллегу, получил девять с половиной лет строгого режима
12:39 Производители алкоголя в РФ просят Минфин поднять цены на водку с 2024 года
11:59 Минздрав: новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию
11:19 В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в истязании более десяти детей
10:46 Армия Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг
17:45 ГД одобрила отмену информирования Совета Европы о военном положении
17:17 ЦБ поддержал введение обязательной продажи валютной выручки
16:26 Сигналы тревоги, полученные от летевших над Россией самолетов, объяснили сбоем
15:40 В Волгоградской области школьник в балаклаве подарил учительнице две гвоздики
14:56 В России вступил в силу закон об ответственности за сбор краснокнижных грибов
18:19 В ГД внесли законопроект о запрете использовать животных в цирках
17:41 СМИ: в секторе Газа прекратила работу единственная электростанция
16:53 В МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
16:13 Жители островов на Сахалине остались без связи из-за повреждения подводного кабеля
15:48 Самолет, летевший из Уфы в Пермь, сел в Ижевске из-за отказа двигателя
14:51 Четверть представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают полезными эзотерические практики
14:06 Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до трех
13:12 Собянин рассказал о столкновении поездов в метро Москвы, есть пострадавшие
Все новости России и мира
17:59 Синоптики предупредили о ветреной погоде в Свердловской области
17:29 Оставшиеся без водоснабжения жители Уктуса вышли на флэшмоб в Екатеринбурге
17:06 В Сысерти прошел пикет против строительства мусорного полигона
16:39 Тело погибшей школьницы из Каменска-Уральского могут достать из могилы ради новой экспертизы
15:29 Екатеринбуржцы подрались из-за 14-летней школьницы
14:59 Два человека пострадали в столкновении Opel и «ВАЗ» под Каменском-Уральским
13:50 В Тавдинском городском округе потушили крупный пожар площадью 240 «квадратов»
12:49 В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
11:58 В Туринском районе попавшего под колеса пешехода скинули в канаву
10:59 Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением жилищных прав 19-летней екатеринбурженки
09:43 Энергетики напомнили екатеринбуржцам о плановом отключении света на Вторчермете
17:50 В Екатеринбурге автоинспекторы применили оружие для остановки неадекватного водителя
16:48 В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора
15:59 В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14:27 Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Екатеринбурге
13:08 С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
12:19 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием женщины в Серове
11:57 Свердловская Госавтоинспекция предупредила о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:10 Екатеринбургские власти объявили конкурс на лучшую концепцию набережной ВИЗа
10:16 В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница
21:01 Недавно потерявших опекуна екатеринбургских больших собак готовят к зиме
20:32 Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара
19:42 Совы начали наведываться в дома уральцев
19:22 В Нижнем Тагиле разыскивают угонщиков у пермяков иномарки
18:40 Качество временного моста через Чусовую пугает водителей
17:50 На выходных в Свердловской области снова ожидаются дожди
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK