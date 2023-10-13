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В Сысерти прошел пикет против строительства мусорного полигона
Фото: Свердловский областной комитет КПРФ
В Сысерти, несмотря на ливень, прошел пикет против строительства мусорного полигона в экологически чистом районе города. Организаторами акции стали представители КПРФ. В мероприятии также приняли участие около 200 человек.
Люди пришли с плакатами с лозунгами: «Путин, помоги!!!», «Мы за чистый воздух и воду!», «Защитим нашу природу!», «Мы любим нашу землю, а вы?...», «Верхняя Боевка против мусорного полигона в Сысертском районе». Выступающие отметили, что, если произойдет экологическая катастрофа, район останется без питьевой воды.
Для строительства областное правительство выбрало место вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) будет обслуживать не только полуторамиллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории. Землей площадью в 700 гектаров владеет тюменская компания «Рифей», аффилированная с региональным оператором по обращению с ТКО в Свердловской области.
При этом, организация не предоставила никаких документов, подтверждающих законность и безопасность проекта. Более того, сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без проведения публичных слушаний.
Люди пришли с плакатами с лозунгами: «Путин, помоги!!!», «Мы за чистый воздух и воду!», «Защитим нашу природу!», «Мы любим нашу землю, а вы?...», «Верхняя Боевка против мусорного полигона в Сысертском районе». Выступающие отметили, что, если произойдет экологическая катастрофа, район останется без питьевой воды.
Для строительства областное правительство выбрало место вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) будет обслуживать не только полуторамиллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории. Землей площадью в 700 гектаров владеет тюменская компания «Рифей», аффилированная с региональным оператором по обращению с ТКО в Свердловской области.
При этом, организация не предоставила никаких документов, подтверждающих законность и безопасность проекта. Более того, сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без проведения публичных слушаний.
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