Упавший на «Форд Фокус» зонтик с веранды обошёлся екатеринбургскому кафе в 235 тысяч рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге хозяйка «Форд Фокуса», на который в июле 2022 года с летней веранды кафе «Бажова» упал зонтик, отсудила у заведения крупную сумму за повреждение автомобиля.Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, в котором ответчик пытался обжаловать решение суда первой инстанции, ущерб, полученный машиной, составила 218 500 рублей. Также его хозяйке пришлось заплатить ещё 12 тысяч за услуги специалиста. Сумма для женщины была ощутимой, поэтому она подала иск Чкаловский районный суд к ООО «Кафе «Патронташ», которому принадлежит кафе «Бажов», с просьбой взыскать с заведения свои расходы, с учётом госпошлины в 5 385 рублей.Суд первой инстанции счёл, что «Форд Фокус» пострадал из-за того, что в кафе плохо следили за своими декорациями, и удовлетворил исковые требования в полном объёме. Ответчик был не согласен с суммой ущерба, но в областном суде решение суда первой инстанции оставили в силе. В итоге кафе придётся заплатить 235 тысяч рублей.