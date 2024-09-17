В Свердловской области вынесли приговор по делу о производстве 11,2 килограмма наркотиков





– добавили в прокуратуре. «Один из осуждённых взят под стражу в зале суда. В связи с неявкой второго осужденного на оглашение приговора суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения вопроса об объявлении его в розыск»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 18 сентября, в Свердловском областном суде вынесли приговор двум местным жителям, которые оборудовали в садовом доме лабораторию для производства наркотиков и занимались изготовлением мефедрона.Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, идея пуститься «во все тяжкие» товарищам пришла в январе 2022 года. Делать наркотики они решили в садовом доме в Белоярском районе, где разместили необходимое оборудования, и практически четыре месяца «варили» запрещённые вещества, пока их не лабораторию не нашли силовики. Тогда у мужчин обнаружили не менее 96,5 килограмма прекурсоров, а также сваренный ими мефедрон массой свыше 11,2 килограмма.Товарищей признали виновным по части 5 статье 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей включая сеть «Интернет»). Одному из них назначили 16 лет лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей, а второму – 19 лет со штрафом в 200 тысяч рублей. Оба должны будут отправиться в исправительную колонию строгого режима.