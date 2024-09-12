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Пермские приставы-поисковики вернулись с Всероссийской вахты памяти
Члены поискового отряда им. Голева, действующего при ГУФССП России по Пермскому краю, приняли участие во Всероссийской вахте памяти «Ржевский рубеж. Калининский фронт». В 2024 году эстафету поисковых экспедиций Федеральной службы судебных приставов приняла Тверская область.
На протяжении 10 дней более 200 работников ведомства из 60 регионов страны вели поисковые работы под Ржевом. В их числе и отряд из Пермского края, состоящий из наиболее опытных судебных приставов, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по поиску и увековечиванию памяти погибших солдат.
Помимо амуниции и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сводными отрядами были найдены останки 28 красноармейцев, сложивших свои жизни в боях за родину. Большой удачей поисковиков стало обнаружение смертных медальонов, 2 из которых удалось прочитать. Благодаря этим находкам оперативно были установлены имена павших бойцов - уроженцев Пензенской области и Республики Мордовии.
Церемония закрытия вахты памяти состоялась на Ржевском мемориале Советскому солдату, где в торжественной обстановке сотрудники ФССП почтили память сов¬етских воинов, отдавших свои жизни во имя Великой Победы.
На протяжении 10 дней более 200 работников ведомства из 60 регионов страны вели поисковые работы под Ржевом. В их числе и отряд из Пермского края, состоящий из наиболее опытных судебных приставов, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по поиску и увековечиванию памяти погибших солдат.
Помимо амуниции и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сводными отрядами были найдены останки 28 красноармейцев, сложивших свои жизни в боях за родину. Большой удачей поисковиков стало обнаружение смертных медальонов, 2 из которых удалось прочитать. Благодаря этим находкам оперативно были установлены имена павших бойцов - уроженцев Пензенской области и Республики Мордовии.
Церемония закрытия вахты памяти состоялась на Ржевском мемориале Советскому солдату, где в торжественной обстановке сотрудники ФССП почтили память сов¬етских воинов, отдавших свои жизни во имя Великой Победы.
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