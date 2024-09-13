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За тяжёлые травмы свердловчанки владелец микроавтобуса заплатит свыше полутора миллионов

19.41 Вторник, 17 сентября 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
Страшная автоавария в мае 2023 года имела тяжёлые последствия. Водитель микроавтобуса, врезавшегося в прицеп «КАМаЗа», погиб, а пассажиры получили многочисленные травмы. История эта закончилась только теперь ощутимым убытком для владельца попавшего в ДТП автобуса.

Виновником прошлогодней аварии был признан водитель микроавтобуса, хотя, вместе с тем, отмечалось, что ситуация на трассе Серов-Екатеринбург была осложнена задымлением от лесных пожаров. Казалось бы, и спросить не с кого — шофёр погиб, а с давно потушенного пожара компенсацию не взыщешь. Тем не менее, одна из травмированных в аварии пассажирок проявила упорство и теперь получит крупную выплату с индивидуального предпринимателя, которому принадлежал злополучный микроавтобус.

Женщина в тот день получила множественными травмы, включая переломы. Ей долгое время пришлось провести в Невьянской городской больнице и перенести пять операций. Сейчас она ходит на костылях и до сих пор испытывает мучительные боли. Невьянский городской суд эти обстоятельства учёл и взыскал с ИП Недосекова В.И. 1 520 300 рублей. Сумма эта сложилась из следующих пунктов: 1 миллион рублей компенсации морального вреда, 500 тысяч рублей штрафа, 20 тысяч рублей в возмещение расходов на юриста и 300 рублей госпошлины.

«Ответчик с решением не согласился. Он просил снизить сумму компенсации морального вреда до 200 тысяч рублей и штраф до 100 тысяч рублей. Настаивал на том, что непосредственно его вины в причинении вреда истцу не было. Им были предприняты все необходимые меры по недопущению ДТП. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. Индивидуальному предпринимателю предстоит выплатить потерпевшей присужденную сумму», — сообщил о финале этой печальной для всех сторон истории телеграм-канал облсуда.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:41 За тяжёлые травмы свердловчанки владелец микроавтобуса заплатит свыше полутора миллионов
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16:49 Подозреваемый в нападении на девочку из свердловского села юноша сознался
16:26 В Алапаевске вынесли приговор по делу о незаконном обороте алкоголя
15:37 Прославившийся видео с сумкой с деньгами военком с Урала заявил, что снимал ролик на эмоциях
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12:07 ФСБ сообщила о ликвидации агента военной разведки Украины в Свердловской области
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10:53 В МВД сообщили о задержании 54-летнего мужчины по подозрению в нападении на 12-летнюю девочку из свердловского села
10:39 В нападении на 12-летнюю школьницу из свердловского села подозревают 15-летнго соседа соседа
10:25 Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах исчезновения 12-летней девочки в Свердловской области
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09:29 Синоптики предупреждают об атмосферном загрязнении и пожарной опасности в Свердловской области
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