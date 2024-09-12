В «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит международная мебельная выставка





– считает Тимур Иртуганов. «Свердловская область – это регион с колоссальной индустриальной составляющей, которому под силу развить любую промышленную отрасль. При этом здесь высокие доходы и высокий покупательский спрос. Есть потенциал для дальнейшего развития, и выставка помогает вырабатывать новые технологические решения, находить деловых партнёров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Мебельщики из 26 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Китая собрались в столице Урала для обсуждения и демонстрации своего ремесла на III Международной выставке «Мебель&Деревообработка Урал 2024» в «Екатеринбург-ЭКСПО.Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, на выставке свыше 100 производителей и поставщиков представляют свои комплектующие и оборудования для деревообрабатывающего, лесоперерабатывающего и мебельного производства, а также саму мебель. Она будет идти всего три дня: с 18 по 20 сентября.По мнению генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова, у Свердловской области большой промышленный потенциал, и мебельная выставка здесь только способствует его укреплению.По его данным, в 2014 году мебель отечественного производства занимала 48% рынка России, а в 2023 году доля российской мебели выросла до 77%.