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В «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит международная мебельная выставка

16.26 Среда, 18 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
Мебельщики из 26 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Китая собрались в столице Урала для обсуждения и демонстрации своего ремесла на III Международной выставке «Мебель&Деревообработка Урал 2024» в «Екатеринбург-ЭКСПО.

Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, на выставке свыше 100 производителей и поставщиков представляют свои комплектующие и оборудования для деревообрабатывающего, лесоперерабатывающего и мебельного производства, а также саму мебель. Она будет идти всего три дня: с 18 по 20 сентября.

По мнению генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова, у Свердловской области большой промышленный потенциал, и мебельная выставка здесь только способствует его укреплению.

«Свердловская область – это регион с колоссальной индустриальной составляющей, которому под силу развить любую промышленную отрасль. При этом здесь высокие доходы и высокий покупательский спрос. Есть потенциал для дальнейшего развития, и выставка помогает вырабатывать новые технологические решения, находить деловых партнёров»,

– считает Тимур Иртуганов.


По его данным, в 2014 году мебель отечественного производства занимала 48% рынка России, а в 2023 году доля российской мебели выросла до 77%.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:26 В «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит международная мебельная выставка
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15:15 Упавший на «Форд Фокус» зонтик с веранды обошёлся екатеринбургскому кафе в 235 тысяч рублей
14:56 В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице 22-го Партсъезда
14:40 Ситуацию с пневмонией в школах Екатеринбурга назвали контролируемой
13:58 В Екатеринбурге открылась выставка современных кириллических шрифтов
13:04 На трассе Екатеринбург – Челябинск до конца сентября ограничат движение до одной полосы
12:31 В Свердловской области вынесли приговор по делу о производстве 11,2 килограмма наркотиков
11:51 Россельхознадзор сообщил об антисанитарии в алапаевском коровнике
11:17 СМИ сообщают о покровительнице в МВД у накрытого борделя в Екатеринбурге
11:03 Из-за вспышки пневмонии пять школ Екатеринбурга перевели на дистант
10:41 Пермские приставы-поисковики вернулись с Всероссийской вахты памяти
10:39 Поезд «Екатеринбург – Челябинск» через Каменский-Уральский обещают запустить в декабре
09:46 В Свердловской области на 23% увеличилось количество вакансий в ЖКХ
09:20 Подозреваемому в нападении на девочку подростку из свердловского села предъявили обвинение
21:07 Без малого полмиллиона заплатят камышловцу за травму на производстве
20:34 Фонтаны Екатеринбурга работают последнюю неделю
20:12 Ударивший накануне девочку в екатеринбургском магазине мужик задержан
19:41 За тяжёлые травмы свердловчанки владелец микроавтобуса заплатит свыше полутора миллионов
19:09 На станции метро «Уралмаш» заработали новые турникеты
18:56 Ученики екатеринбургской школы сходили в лес потанцевать и мусор убрать
17:03 Четыре водителя «скорой» из Полевского через суд взыскали с больницы свою годовую премию
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