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Фонтаны Екатеринбурга работают последнюю неделю
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Официальный портал Екатеринбург.РФ напомнил жителям уральской столицы, что у них осталось меньше недели, чтобы полюбоваться на городские фонтаны. Большинство из таких объектов уже отключены до следующего летнего сезона.
«На сегодняшний день в Екатеринбурге ещё работают три фонтана: «Каменный цветок» на площади Труда, фонтаны в сквере Попова и в Дендропарке на улице 8 Марта», — уточняет ресурс.
Планируется фонтаны на площади Труда и в сквере Попова отключить в четверг, 19 сентября. Фонтану в Дендропарке позволят попускать струи до воскресенья. Остальные фонтаны в городе отключались поочерёдно на протяжении последних нескольких дней.
Стоит отметить, что по первоначальным планам екатеринбургские фонтаны должны были «уйти на отдых» ещё 15 сентября. Об этом сообщалось ранее. Но благодаря тёплой и солнечной погоде им дали поработать ещё немного. Отключением фонтанов занимается МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».
«На сегодняшний день в Екатеринбурге ещё работают три фонтана: «Каменный цветок» на площади Труда, фонтаны в сквере Попова и в Дендропарке на улице 8 Марта», — уточняет ресурс.
Планируется фонтаны на площади Труда и в сквере Попова отключить в четверг, 19 сентября. Фонтану в Дендропарке позволят попускать струи до воскресенья. Остальные фонтаны в городе отключались поочерёдно на протяжении последних нескольких дней.
Стоит отметить, что по первоначальным планам екатеринбургские фонтаны должны были «уйти на отдых» ещё 15 сентября. Об этом сообщалось ранее. Но благодаря тёплой и солнечной погоде им дали поработать ещё немного. Отключением фонтанов занимается МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».
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