Ситуацию с пневмонией в школах Екатеринбурга назвали контролируемой

«Принят полный комплекс оперативных мер, направленных на недопущение распространения заболевания. Незамедлительно проведено разобщение контактных детей из очагов инфекции, их лабораторное обследование. В адрес учебных заведений выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе проведения дезинфекции помещений»,

– подчеркнула Малямова.

«Тяжёлых случаев бактериальной пневмонии во время этого сезонного подъёма не зафиксировано, пациенты переносят болезнь в большинстве случаев без особой сложности. Учитывая характер распространения болезни, родителям нужно обращать внимание на ранние симптомы, которые характерны для ОРВИ: небольшой кашель, насморк, першение или боль в горле»,