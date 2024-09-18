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Ситуацию с пневмонией в школах Екатеринбурга назвали контролируемой
Иллюстрация: Юлия Медведева
В свердловских Минздраве, Минобразовании и Роспотребнадзоре считают ситуацию с пневмонией в екатеринбургских школах контролируемой. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики области.
По мнению главного педиатра области Любови Малямовой, заболевших мало – около 0,5% от общей численности учеников школы, где были выявлены случаи. Предполагается, что инфекцию в школу могли занести сами учащиеся.
Родителей также призывают не заниматься самолечением и сразу обращаться в районную поликлинику.
«Принят полный комплекс оперативных мер, направленных на недопущение распространения заболевания. Незамедлительно проведено разобщение контактных детей из очагов инфекции, их лабораторное обследование. В адрес учебных заведений выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе проведения дезинфекции помещений»,
– рассказали в областном Роспотребнадзоре.
По мнению главного педиатра области Любови Малямовой, заболевших мало – около 0,5% от общей численности учеников школы, где были выявлены случаи. Предполагается, что инфекцию в школу могли занести сами учащиеся.
«Тяжёлых случаев бактериальной пневмонии во время этого сезонного подъёма не зафиксировано, пациенты переносят болезнь в большинстве случаев без особой сложности. Учитывая характер распространения болезни, родителям нужно обращать внимание на ранние симптомы, которые характерны для ОРВИ: небольшой кашель, насморк, першение или боль в горле»,
– подчеркнула Малямова.
Родителей также призывают не заниматься самолечением и сразу обращаться в районную поликлинику.
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