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СМИ сообщают о покровительнице в МВД у накрытого борделя в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге накрыли бордель на Мамина-Сибиряка, 52, у которого, со слов одной из работниц заведения, есть покровительница в омском МВД. Во время рейда она пыталась дозвониться до некой Елены И., якобы являющейся следователем, пишет Ura.ru.
«Во время мероприятия одна из девушек стала оперативно звонить своей "крыше". Ею оказалась следователь МВД из Омска, некая Елена Игнатенко. Эту информацию мы обязательно проверим», – цитирует Ura.ru члена екатеринбургской Общественной палаты Дмитрия Чукреева, участвовавшего в облаве на бордель.
Является ли названная женщина сотрудницей полиции на самом деле неизвестно. В омском управлении МВД это заявление ещё не комментировали.
Кроме этого, в комнатах заведения обнаружились скрытые камеры с микрофонами, которые, предположительно, использовались сотрудниками салона для шантажа гостей.
В екатеринбургском УМВД сообщили, что по итогам рейда были задержаны три девушки. Их увезли в отдел полиции №1 для разбирательств.
«Во время мероприятия одна из девушек стала оперативно звонить своей "крыше". Ею оказалась следователь МВД из Омска, некая Елена Игнатенко. Эту информацию мы обязательно проверим», – цитирует Ura.ru члена екатеринбургской Общественной палаты Дмитрия Чукреева, участвовавшего в облаве на бордель.
Является ли названная женщина сотрудницей полиции на самом деле неизвестно. В омском управлении МВД это заявление ещё не комментировали.
Кроме этого, в комнатах заведения обнаружились скрытые камеры с микрофонами, которые, предположительно, использовались сотрудниками салона для шантажа гостей.
В екатеринбургском УМВД сообщили, что по итогам рейда были задержаны три девушки. Их увезли в отдел полиции №1 для разбирательств.
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