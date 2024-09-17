В Свердловской области на 23% увеличилось количество вакансий в ЖКХ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С начала года в Свердловской области опубликовали более 3,8 тысячи вакансий в сфере ЖКХ, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Как рассказали Вечерним ведомостям аналитики hh.ru, 40% вакансий опубликованы компаниями из сферы водоснабжения, 38% – организациями, отвечающим за благоустройство, 24% – из сферы ремонта зданий и сооружений. В основном предприятия ждут слесарей и поваров (по 6%), водителей (5%), менеджеров по продажам, бухгалтеров и разнорабочих (по 4%).Средняя предлагаемая зарплата в сфере ЖКХ варьируется в диапазоне от 48 276 до 82 759 рублей. В минувшем году обещали платить примерно 40 – 70 тысяч рублей. Сейчас самые высокие зарплаты предлагают водителям – 116 200 рублей, а также менеджерам по продажам – 83 000 рублей, разнорабочим – 78 300 рублей, слесарям – 70 200 рублей. Скромнее зарплаты предлагают бухгалтерам – 60 000 рублей, и самые скромные у поваров – 49 300 рублей.