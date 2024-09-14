Без малого полмиллиона заплатят камышловцу за травму на производстве

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Товароведу одной из торговых сетей в Камышлове выплатят 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчина получил серьёзную травму, находясь на рабочем месте.Травматический случай произошёл на площадке приёма товаров торговой точки. Товаровед регулировал парковку машины, доставившей пополнение для магазинных полок. Дальнейшее работники прокуратуры описывают следующим образом:«Водитель-экспедитор, осуществляя движение автомобиля задним ходом, подъехал вплотную к зоне приёма товаров, получив сигнал товароведа, остановился, при этом двигатель автомобиля не заглушил. После остановки транспортного средства товаровед отправился в направлении подсобного помещения, в это время автомобиль под управлением водителя-экспедитора резко дернулся на полметра назад, зажав ногу товароведа между стеной магазина и бортом автомобиля».Понятно, что после такого доработать свою смену товаровед не смог. С места происшествия его увезли в медицинское учреждение, где при осмотре потерпевшего обнаружились переломы костей конечности.Данный случай рассматривала Камышловская межрайонная прокуратура. Причиной произошедшего были названы недостатки в организации и проведении подготовки работников в сфере охраны труда. Таким образом, имело смысл подать в суд на взыскание компенсации с работодателя пострадавшего, что и было сделано.По итогам рассмотрения гражданского дела Камышловский районный суд удовлетворил исковые требования работника, взыскав в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Но решение это ещё не вступило в законную силу, поэтому ответчик может оспорить его в суде высшей инстанции.