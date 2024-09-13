На трассе Екатеринбург – Челябинск до конца сентября ограничат движение до одной полосы





– объяснили в «Уралуправтодоре». «Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, ликвидировать колейность, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На трассе Екатеринбург – Челябинск до конца сентября ограничат движения. Это необходимо для проведения дорожных работ, сообщает «Уралуправтодор».Начиная с завтрашнего дня, 19 сентября, на участках трассы М-5 «Урал» со 184-го по 185-й и со 180-го по 181-й километры в направлении Челябинска будут проводиться работы по «устройству слоёв износа». В связи с этим движение будет организовано по одной полосе.