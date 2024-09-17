Ударивший накануне девочку в екатеринбургском магазине мужик задержан

«В настоящее время «горный орёл» с неадекватным поведением в общественных местах блеющим голосом даёт объяснение сыщикам и утверждает, что ничего якобы не помнит. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки, при этом дал понять, что справедливый гнев отца потерпевшей девочки ему абсолютно понятен», — приводит эмоциональный комментарий руководителя пресс-службы Свердловского управления МВВД Валерий Горелых телеграм-канал «Патрульный участок».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Полицейские Екатеринбурга сообщили о задержании мужчины, который накануне ударил кулаком по голове девятилетнюю девочку. Инцидент произошёл в одном из крупных супермаркетов и попал на камеры видеонаблюдения.По вчера разлетевшимся по соцсетям кадрам с камер видеонаблюдения прекрасно видно, что мужчина в тёмном неадекватно ведёт себя и цепляется к окружающим. В какой-то момент он с размаху бьёт стоящую рядом девочку по голове, и та убегает вместе с братом. Детьми такой поступок взрослого неадеквата ничем не был спровоцирован.Сегодня «смельчака» задержали. Им оказался 54-летний екатеринбуржец, который нигде не работает, но ранее уже имел неприятности с законом и был судим. Кроме того, в его «послужном списке» отмечены многочисленные случаи мелкого хулиганства, за которые он привлекался к административной ответственности.Свой вчерашний поступок задержанный не может объяснить ничем иным, кроме как помутнением рассудка на фоне алкогольных возлияний. По его словам, перед своим «подвигом» он выпил по бутылке водки и пива.Против «ничего непомнящего» драчуна возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»).