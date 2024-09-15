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На Белоярской АЭС прошли противоаварийные и антитеррористические учения
Фото: Белоярская АЭС
Сегодня утром на Белоярской атомной электростанции провели противоаварийные и антитеррористические учения.
Как рассказали в телеграм-канале АЭС, в 09.00 проходили противоаварийные учения с выездом спецтехники, а в 10.00 – антитеррористические с бронетехникой и имитацией стрельбы.
Учения на станции проводятся достаточно часто. В апреле учения проводились на территории третьего энергоблока, а в мае тренировка организовывалась на гидротехнических сооружениях.
Как рассказали в телеграм-канале АЭС, в 09.00 проходили противоаварийные учения с выездом спецтехники, а в 10.00 – антитеррористические с бронетехникой и имитацией стрельбы.
Учения на станции проводятся достаточно часто. В апреле учения проводились на территории третьего энергоблока, а в мае тренировка организовывалась на гидротехнических сооружениях.
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