Возрастное ограничение 18+
Поезд «Екатеринбург – Челябинск» через Каменский-Уральский обещают запустить в декабре
Фото: Владислав Постников
Евгений Куйвашев анонсировал запуск скоростного поезда между Челябинском и Екатеринбургом через Каменск-Уральский, о котором заговорили ещё в прошлом году. По его словам, по анонсированному маршруту с декабря этого года начнет курсировать «Финист».
Такое объявление он сделал в ходе встречи с руководителями муниципальных СМИ накануне, 17 сентября, на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи.
«С декабря дополнительная электричка будет ходить через Каменск-Уральский в Челябинск. РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», – сказал Куйвашев, отвечая на вопрос редактора газеты «Волчанские вести» Марины Палецких о развитии транспортной инфраструктуры в регионе.
Такое объявление он сделал в ходе встречи с руководителями муниципальных СМИ накануне, 17 сентября, на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи.
«С декабря дополнительная электричка будет ходить через Каменск-Уральский в Челябинск. РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», – сказал Куйвашев, отвечая на вопрос редактора газеты «Волчанские вести» Марины Палецких о развитии транспортной инфраструктуры в регионе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию