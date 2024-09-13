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Эксперты регионального Управления Росреестра проконсультировали более 50 жителей Перми, Березников и Чайковского

18.05 Среда, 18 сентября 2024
Специалисты Росреестра продолжили практику проведения консультаций для граждан и бизнеса в офисах «Мои Документы». На минувшей неделе государственные регистраторы Управления Росреестра консультировали граждан в крупнейших офисах МФЦ г. Перми, а также в г. Березники и г. Чайковский.

Вопросы заявителей в основном касались регистрации прав и кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства, получения выписок из реестра недвижимости, нотариальных сделках.

Публикуем краткий блиц вопросов и ответы на них.

В Росреестре зарегистрировано право собственности на гараж в ГСК как на помещение. Как изменить вид объекта на «здание» и оформить право на земельный участок под ним?

Собственник гаража может обратиться с заявлением о внесении изменений в записи в Едином государственном реестре недвижимости с «помещения» на «здание». Для бесплатного оформления земельного участка в рамках «гаражной амнистии» необходимо обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой схемы расположения участка. После согласования схемы в органах местного самоуправления кадастровый инженер подготовит межевой план и направит его в муниципалитет для постановки земельного участка на кадастровый учет. Затем собственник или кадастровый инженер (по поручению собственника) может обратиться с заявлением в муниципалитет о предоставлении участка в собственность бесплатно.

Квартира находится в долевой собственности супругов и детей. Нужно ли идти к нотариусу, чтобы долю родителей переписать на детей?

Да, в случае отчуждения доли в праве из общей (долевой) собственности сделка подлежит нотариальному удостоверению.

У заявителя имеется Свидетельство о регистрации права собственности на квартиру, где указано обременение в виде ипотеки. Как получить новое свидетельство и погасить обременение?

Для погашения записи об обременении (ипотека в пользу физического лица) необходимо представить совместное заявления залогодателя (собственника) и залогодержателя (продавца), либо только заявление залогодержателя (продавца). После снятия обременения информация будет отражена в выписке из ЕГРН.

Региональное Управление Росреестра напоминает жителям края о возможности обратиться за консультацией в секторы пользовательского сопровождения в офисах МФЦ.

«Специалисты проконсультируют и помогут оформить права на недвижимое имущество в электронном виде через официальный сайт ведомства или портал Госуслуг, при необходимости помогут создать учетную запись на портале Госуслуг, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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