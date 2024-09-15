Россельхознадзор сообщил об антисанитарии в алапаевском коровнике

Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора





– говорят специалисты. «Кроме того, в помещениях, где содержатся животные, нет оконных рам, вследствие чего наблюдается большое скопление мух – источника распространения инфекции. Отсутствуют родильное отделение для коров и нетелей, а также изолятор для содержания и лечения больных животных. Нет и навозохранилищ – биоотходы складируются прямо на земле, за коровниками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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После проверки коровника в Алапаевском районе, прошедшей 29 сентября, у специалистов Россельхознадзора возникли претензии к условиям содержания скота. Ведомство сообщает о многочисленных нарушениях ветеринарно-санитарных правил.Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на площадках предприятия не было ограждений, которые должны препятствовать проникновению диких животных, а на въезде отсутствуют сооружения для дезинфекции машин. Оборудование и другой рабочий инвентарь не имеют маркировки.Сообщается, что в помещениях молочно-товарных ферм хранение молока осуществляется в антисанитарных условиях.По результатам проверки представителями Россельхознадзора было составлено два протокола – в отношении предприятия и главного ветеринарного врача – по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ. Также были вынесены предписания со сроками исполнения до декабря 2024 года и до сентября 2025 года.