В Екатеринбурге открылась выставка современных кириллических шрифтов





– рассказал идеолог и сооснователь фестиваля, уличный художник Андрей Колоколов. «Эта выставка рассчитана не только на узкоспециализированных дизайнеров, а в основном, на людей, кто раньше, возможно, даже не задумывался о шрифтовом дизайне. Нам интересно не просто популяризировать традиции и культуру этим проектом. Мы постарались подробно рассказать о том, что буквы – не так просты, как кажутся. Люди, которые рисуют буквы – джедаи, ведущие сложнейшую работу. Учитывающие множество деталей и хранящие в своих головах множество знаний. За каждым начертанием – характер, логика и много чего еще, о чем вы и не догадывались ранее»,

Фото: STENOGRAFFIA

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 18 сентября, в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA состоялось открытие выставки «Кириллица: Вчера. Сегодня. Завтра», посвящённая работам современных шрифтовиков, художников и дизайнеров.Как рассказали Вечерним ведомостям представители STENOGRAFFIA, выставка являются частью проекта «Кириллица на улице» по продвижению кириллического алфавита, на который фестиваль уличного искусства получил грант от Президентского фонда культурных инициатив.По словам основателя Лаборатории типографики «Шрифтовик», курирующей выставку вместе с командой фестиваля, Тихона Резцова, в экспозиции представлены работы лучших независимых дизайнеров и студий России и ближнего зарубежья, которым движет любовь к кириллице, шрифту и всему прекрасному.Посетить экспозицию можно будет до 3 ноября в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4А) на первом этаже.