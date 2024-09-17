Из-за вспышки пневмонии пять школ Екатеринбурга перевели на дистант

– рассказали в мэрии.

«В образовательных учреждениях, закрытых на карантин, проведены противоэпидемические мероприятия - текущая дезинфекция с применением кварцевания, проведено гигиеническое воспитание учеников и их родителей, которое включает в себя: представление подробной информации о внебольничной пневмонии, основных симптомах заболевания и мерах профилактики»,