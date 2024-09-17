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Из-за вспышки пневмонии пять школ Екатеринбурга перевели на дистант
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге на дистанционное обучение перешли сразу пять школ из-за вспышки пневмонии, четыре из которых в Академическом районе. Дети заболели в 61 классе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Также в соседних школах детей с признаками болезни или с подозрением на плохое самочувствие стали отправлять лечиться домой.
Известно, что с 14 сентября на дистант перешла школа №16, где заболели учащиеся 14 классов. Затем, с 18 сентября, на удаленное обучение перевели школы №19, №23, №78 и №181 – ещё 47 классов с заболевшими.
«В образовательных учреждениях, закрытых на карантин, проведены противоэпидемические мероприятия - текущая дезинфекция с применением кварцевания, проведено гигиеническое воспитание учеников и их родителей, которое включает в себя: представление подробной информации о внебольничной пневмонии, основных симптомах заболевания и мерах профилактики»,
– рассказали в мэрии.
Также в соседних школах детей с признаками болезни или с подозрением на плохое самочувствие стали отправлять лечиться домой.
Известно, что с 14 сентября на дистант перешла школа №16, где заболели учащиеся 14 классов. Затем, с 18 сентября, на удаленное обучение перевели школы №19, №23, №78 и №181 – ещё 47 классов с заболевшими.
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