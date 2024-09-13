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Синоптики обещают дожди в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области ожидаются дожди. Также синоптики предупреждают о ветре до 14 метров в секунду.
В четверг, 19 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +7…+12°C, в горах и низинах до +2°C. Днём +17…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь. Ночью +10…+12°C, в окрестностях до 7°C. Днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 20 сентября, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 19 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +7…+12°C, в горах и низинах до +2°C. Днём +17…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь. Ночью +10…+12°C, в окрестностях до 7°C. Днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 20 сентября, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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