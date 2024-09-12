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«Уральские авиалинии» оштрафовали за повреждение багажа
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловское отделение Уральской транспортной прокуратуры добилось наказания для авиакомпании, пассажир которой после перелёта получил повреждённый багаж. Неприятный инцидент произошёл почти год назад.
В октябре 2023 года клиент авиакомпании «Уральские авиалинии» после перелёта рейсом «Москва-Екатеринбург» прошёл на место выдачи багажа и был неприятно удивлён. Оказалось, что во время полёта сданные им для помещения в грузовой отсек самолёта вещи получили повреждения. Возмущённый пассажир обратился в транспортную прокуратуру с просьбой помочь ему взыскать с перевозчика возмещения ущерба.
Свердловский транспортный прокуратур провёл проверку соблюдения авиакомпанией требований законодательства о защите прав потребителей и воздушного законодательства. Факт порчи вещей подтвердился, и прокуратура вынесла постановление, по которому за необеспечение сохранности багажа пассажира авиакомпания привлечена к административной ответственности. В качестве наказания на «Уральские авиалинии» наложен штрафа в размере 41 тысячи рублей.
В октябре 2023 года клиент авиакомпании «Уральские авиалинии» после перелёта рейсом «Москва-Екатеринбург» прошёл на место выдачи багажа и был неприятно удивлён. Оказалось, что во время полёта сданные им для помещения в грузовой отсек самолёта вещи получили повреждения. Возмущённый пассажир обратился в транспортную прокуратуру с просьбой помочь ему взыскать с перевозчика возмещения ущерба.
Свердловский транспортный прокуратур провёл проверку соблюдения авиакомпанией требований законодательства о защите прав потребителей и воздушного законодательства. Факт порчи вещей подтвердился, и прокуратура вынесла постановление, по которому за необеспечение сохранности багажа пассажира авиакомпания привлечена к административной ответственности. В качестве наказания на «Уральские авиалинии» наложен штрафа в размере 41 тысячи рублей.
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