«Уральские авиалинии» оштрафовали за повреждение багажа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловское отделение Уральской транспортной прокуратуры добилось наказания для авиакомпании, пассажир которой после перелёта получил повреждённый багаж. Неприятный инцидент произошёл почти год назад.В октябре 2023 года клиент авиакомпании «Уральские авиалинии» после перелёта рейсом «Москва-Екатеринбург» прошёл на место выдачи багажа и был неприятно удивлён. Оказалось, что во время полёта сданные им для помещения в грузовой отсек самолёта вещи получили повреждения. Возмущённый пассажир обратился в транспортную прокуратуру с просьбой помочь ему взыскать с перевозчика возмещения ущерба.Свердловский транспортный прокуратур провёл проверку соблюдения авиакомпанией требований законодательства о защите прав потребителей и воздушного законодательства. Факт порчи вещей подтвердился, и прокуратура вынесла постановление, по которому за необеспечение сохранности багажа пассажира авиакомпания привлечена к административной ответственности. В качестве наказания на «Уральские авиалинии» наложен штрафа в размере 41 тысячи рублей.