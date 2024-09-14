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Следователи передали дело о гибели девочки в Асбесте судьям
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Следственный отдел по городу Асбест следственного управления следственного комитета России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела о смерти несовершеннолетней девочки в посёлке Белокаменный. Материалы дела переданы в суд.
Тринадцатилетняя жительница посёлка погибла на Молодёжной улице вечером 21 апреля 2024 года. В момент смерти она шла по тротуару, когда на неё с проезжей части неожиданно выехал легковой автомобиль. Машина нанесла ребёнку тяжёлые травмы, от которых девочка и скончалась ещё до прибытия скорой. Вместе с маленькой прохожей погибла и собака, которую девочка вывела на прогулку.
За рулём «взбесившейся» машины находился местный житель 2002 года рождения. По данным следствия, он не справился с управлением автомобиля, поскольку ехал с небезопасной скоростью. Вина молодого водителя усугубляется тем, что катался он по посёлку в нетрезвом состоянии, а после ДТП он скрылся с места происшествия. Это наверняка будет учтено судом при вынесении приговора.
Дата суда пока не назначена, но известно, что все необходимые материалы вместе с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Судить молодого человека будут по уголовной статье, определяющей данный вид преступления, как «нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения».
Тринадцатилетняя жительница посёлка погибла на Молодёжной улице вечером 21 апреля 2024 года. В момент смерти она шла по тротуару, когда на неё с проезжей части неожиданно выехал легковой автомобиль. Машина нанесла ребёнку тяжёлые травмы, от которых девочка и скончалась ещё до прибытия скорой. Вместе с маленькой прохожей погибла и собака, которую девочка вывела на прогулку.
За рулём «взбесившейся» машины находился местный житель 2002 года рождения. По данным следствия, он не справился с управлением автомобиля, поскольку ехал с небезопасной скоростью. Вина молодого водителя усугубляется тем, что катался он по посёлку в нетрезвом состоянии, а после ДТП он скрылся с места происшествия. Это наверняка будет учтено судом при вынесении приговора.
Дата суда пока не назначена, но известно, что все необходимые материалы вместе с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Судить молодого человека будут по уголовной статье, определяющей данный вид преступления, как «нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения».
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