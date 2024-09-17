Подозреваемому в нападении на девочку подростку из свердловского села предъявили обвинение

– рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

«В день трагичных событий при возвращении домой по воле случая они встретились на тропе в поле. Хладнокровно разойтись не получилось. Парень воспользовался сумерками и отсутствием прохожих свидетелей»,