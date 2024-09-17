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Подозреваемому в нападении на девочку подростку из свердловского села предъявили обвинение
Кадр из видео: СУ СКР по Свердловской области
Следственный отдел Верхней Пышмы предъявил 15-летнему юноше из свердловского села Мостовское обвинение по статье о покушении на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Ранее речь шла об уголовном деле по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда).
По версии следствия, обвиняемый напал на свою 12-летнюю знакомую на почве ранее возникшей личной неприязни. В СМИ сообщалось, что местные дети часто задирали подростка, в числе которых якобы была потерпевшая.
Согласно его данным, после «разборки» юноша взял девочку за ноги и оттащил её волоком в лесной массив, где оставил на произвол судьбы, выбросив чужой сотовый телефон в другом месте. После этого молодой человек вернулся домой и переоделся, а когда школьницу объявили в розыск, он вместе со взрослыми отправился искать её, словно был не при делах.
Напомним, 12-летнюю девочку нашли в ночь с 15 на 16 сентября в поле. Её обнаружили с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и грудной клетки, а также с множеством ссадин, компрессионным переломом одного из позвонков и частичным разрывом печени. Сейчас школьница находится в тяжёлом состоянии. Врачи борются за её жизнь.
Ранее речь шла об уголовном деле по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда).
По версии следствия, обвиняемый напал на свою 12-летнюю знакомую на почве ранее возникшей личной неприязни. В СМИ сообщалось, что местные дети часто задирали подростка, в числе которых якобы была потерпевшая.
«В день трагичных событий при возвращении домой по воле случая они встретились на тропе в поле. Хладнокровно разойтись не получилось. Парень воспользовался сумерками и отсутствием прохожих свидетелей»,
– рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
Согласно его данным, после «разборки» юноша взял девочку за ноги и оттащил её волоком в лесной массив, где оставил на произвол судьбы, выбросив чужой сотовый телефон в другом месте. После этого молодой человек вернулся домой и переоделся, а когда школьницу объявили в розыск, он вместе со взрослыми отправился искать её, словно был не при делах.
Напомним, 12-летнюю девочку нашли в ночь с 15 на 16 сентября в поле. Её обнаружили с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и грудной клетки, а также с множеством ссадин, компрессионным переломом одного из позвонков и частичным разрывом печени. Сейчас школьница находится в тяжёлом состоянии. Врачи борются за её жизнь.
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У найденной в поле школьницы из свердловского села Мостовское открытая черепно-мозговая травма
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