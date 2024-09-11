В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице 22-го Партсъезда

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге два месяца нельзя будет проехать по улице 22-го Партсъезда, от 40-летия Октября до Машиностроителей, из-за перекрытия ради строительных работ.По плану, они начнутся 22 октября и закончатся 20 декабря.Как рассказали в администрации города, там будут проводить работы по строительству трубопроводов бытовой и ливневой сетей. Для жильцов домов №№ 2, 4, 6, 8, 8 «а» по улице 22-го Партсъезда обещают сделать отдельный проезд.Объехать перекрытие можно будет по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и проспекту Орджоникидзе.