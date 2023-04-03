Программа празднования Дня Победы в Екатеринбурге возвращается к допандемийным объемам





– заявила замглавы города Екатерина Сибирцева. «В эти праздничные дни предстоит большая и насыщенная программа. Для координации работы всех служб со следующей недели начнутся рабочие встречи по каждому мероприятию. Самое главное для нас – чтобы заботу и внимание ощутил каждый ветеран и все те, кто причастен к Великой Победе»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В администрации Екатеринбурга рассказали о планах празднования Дня Победы. В этом году планируется вернуться к «допандемийным объемам». Программа празднования включает в себя несколько десятков мероприятий.В столице Урала состоятся традиционные Вахта памяти «Пост № 1», эстафета «Весна Победы» и забег «Майская гроза», торжественные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам, встречи с ветеранами, митинги, выставки ретро-автомобилей и городская молодежная поисковая акция «Вспомнить всех поименно!».Также будет воссоздан большой формат фестиваля ветеранских хоровых коллективов «Ликуй и пой, земля уральская». Гала-концерт пройдет 3 мая в ККТ «Космос». Городские власти прорабатывают вопрос доставки ветеранов на концерт.На Городском пруду с 26 апреля по 2 мая состоится чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту «Кубок Уральских озер». В Доме актера 4 мая пройдет прием главой города ветеранов войны и тружеников тыла.Генеральная репетиция парада Победы пройдет днем 7 мая. Сам парад традиционно начнется 9 мая в 10.00. По проспекту Ленина пройдет многотысячное шествие «Бессмертного полка». С 14.00 до 22.00 на площади 1905 года екатеринбуржцы и гости города смогут послушать лекции о жизни Свердловска времен войны в кинотеатре под открытым небом. Для этого на площади установят большие экраны, динамики, трибуну для зрителей на 1000 мест и стулья для ветеранов. С 12.00 будет организована трансляция парада Победы на Красной площади в Москве.В Историческом сквере в это время начнется концертная программа «Мы внуки твои, Победа». На площадке перед Уральским государственным экономическим университетом в 12:00 стартует акция «Вальс Победы».Праздничные мероприятия пройдут и в ЦПКиО имени Маяковского. В 11.30 у памятника воинам-разведчикам-мотоциклистам состоится встреча ветеранов, затем пройдут концерты.В 19.00 в Историческом сквере начнется гала-концерт, а в 22.30 с акватории Городского пруда запустят салют.