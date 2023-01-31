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В Екатеринбурге нашли нарушения при проведении капремонта многоквартирных домов
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, ежемесячный платеж за который в этом году вырос на 40%.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что были заключены договоры на выполнение работ в Чкаловском районе с подрядными организациями. При проверке выяснилось, что несколько подрядчиков не завершили работы в срок, обозначенный в договорах подряда.
Например, подрядчик ООО «СМУ – 7» должен был осуществить капитальный ремонт систем теплоснабжения в жилых домах на улицах Симферопольская, Селькоровская и Титова до 1 августа 2022 года. Однако работы в полном объеме не были произведены.
Подрядчики ООО «Реал – строй» и ООО «СК «Меридиан» нарушили сроки проведения капремонта систем электро- и теплоснабжения, а также фасада в многоквартирных домах Грибоедова, Профсоюзная, Кварцевая и Благодатская.
На большинстве объектов подрядчики выполнили около 35% работы уже за пределами срока, установленного договорами. Прокуратура внесла руководителям подрядных организаций представления с требованием об устранении нарушений. После этого работы по капремонту многоквартирных домов завершены.
Отметим, что с 1 января 2023 года ежемесячный платеж за капитальный ремонт в Свердловской области увеличился на 40%. Свердловский обком КПРФ подал заявку на проведение митинга в Екатеринбурге против роста тарифов ЖКХ и капремонта, однако областные власти запретили проводить акцию.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что были заключены договоры на выполнение работ в Чкаловском районе с подрядными организациями. При проверке выяснилось, что несколько подрядчиков не завершили работы в срок, обозначенный в договорах подряда.
Например, подрядчик ООО «СМУ – 7» должен был осуществить капитальный ремонт систем теплоснабжения в жилых домах на улицах Симферопольская, Селькоровская и Титова до 1 августа 2022 года. Однако работы в полном объеме не были произведены.
Подрядчики ООО «Реал – строй» и ООО «СК «Меридиан» нарушили сроки проведения капремонта систем электро- и теплоснабжения, а также фасада в многоквартирных домах Грибоедова, Профсоюзная, Кварцевая и Благодатская.
На большинстве объектов подрядчики выполнили около 35% работы уже за пределами срока, установленного договорами. Прокуратура внесла руководителям подрядных организаций представления с требованием об устранении нарушений. После этого работы по капремонту многоквартирных домов завершены.
Отметим, что с 1 января 2023 года ежемесячный платеж за капитальный ремонт в Свердловской области увеличился на 40%. Свердловский обком КПРФ подал заявку на проведение митинга в Екатеринбурге против роста тарифов ЖКХ и капремонта, однако областные власти запретили проводить акцию.
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