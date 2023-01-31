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Коммунистам запретили проводить митинг против роста тарифов ЖКХ в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Региональное министерство общественной безопасности отклонило заявку свердловского обкома КПРФ на проведении митинга в центре Екатеринбурга против роста тарифов на ЖКХ и капремонт. Обком планирует оспорить решение в суде.
Причина отказа – ограничения на проведение публичных мероприятий. В письме, подписанным министром общественной безопасности Александром Кудрявцевым, говорится: «Протоколом оперативного штаба от 26.10.2022 № 1 на территории Свердловской области проведение публичных мероприятий ограничено».
Областной комитет партии просит МОБ Свердловской области ознакомить его с протоколом №1. Также обком собирается обратиться в прокуратуру и суд, «чтобы признать действия министерства незаконными».
Кроме того, сегодня, 6 февраля, коммунисты направили уведомление о проведении пикета в гайд-парке, расположенном на территории Парка им. 50-летия ВЛКСМ.
Напомним, что в Свердловской области ежемесячный платеж за капитальный ремонт вырос на 40%. Также в регионе перестал действовать ночной тариф на электроэнергию по выходным и праздникам.
Причина отказа – ограничения на проведение публичных мероприятий. В письме, подписанным министром общественной безопасности Александром Кудрявцевым, говорится: «Протоколом оперативного штаба от 26.10.2022 № 1 на территории Свердловской области проведение публичных мероприятий ограничено».
«Возникает два вопроса. Что значит "ограничено"? Не запрещено же. Следовательно, существуют какие-то условия, в рамках которых митинг все же может состояться. Так каковы условия? Министерский ответ скромно о них умалчивает. Вероятно, разъяснения на этот счет есть в упомянутом протоколе № 1? Но на министерском сайте он не опубликован и не приложен к ответу. Как же исполнять требования нормативного документа, если его содержания никто не знает? Абсурд, да и только!» – отмечают в свердловском обкоме КПРФ.
Областной комитет партии просит МОБ Свердловской области ознакомить его с протоколом №1. Также обком собирается обратиться в прокуратуру и суд, «чтобы признать действия министерства незаконными».
Кроме того, сегодня, 6 февраля, коммунисты направили уведомление о проведении пикета в гайд-парке, расположенном на территории Парка им. 50-летия ВЛКСМ.
Напомним, что в Свердловской области ежемесячный платеж за капитальный ремонт вырос на 40%. Также в регионе перестал действовать ночной тариф на электроэнергию по выходным и праздникам.
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