Коммунистам запретили проводить митинг против роста тарифов ЖКХ в Екатеринбурге

«Возникает два вопроса. Что значит "ограничено"? Не запрещено же. Следовательно, существуют какие-то условия, в рамках которых митинг все же может состояться. Так каковы условия? Министерский ответ скромно о них умалчивает. Вероятно, разъяснения на этот счет есть в упомянутом протоколе № 1? Но на министерском сайте он не опубликован и не приложен к ответу. Как же исполнять требования нормативного документа, если его содержания никто не знает? Абсурд, да и только!» – отмечают в свердловском обкоме КПРФ.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости