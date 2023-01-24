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КПРФ подала заявку на проведение митинга в Екатеринбурге против роста тарифов ЖКХ и капремонта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский обком КПРФ подал заявку на проведение митинга в центре Екатеринбурга против роста тарифов ЖКХ и капремонта.
Напомним, что в Свердловской области с 1 января ежемесячный платеж за капитальный ремонт вырос на 40%. Также в регионе перестал действовать ночной тариф на электроэнергию по выходным и праздникам.
КПРФ подала заявку на проведение митинга против повышения тарифов в центре города на 11 февраля.
Напомним, что в Свердловской области с 1 января ежемесячный платеж за капитальный ремонт вырос на 40%. Также в регионе перестал действовать ночной тариф на электроэнергию по выходным и праздникам.
КПРФ подала заявку на проведение митинга против повышения тарифов в центре города на 11 февраля.
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