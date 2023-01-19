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Плата за капремонт в Свердловской области увеличилась на 40%
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ежемесячный платеж за капитальный ремонт в Свердловской области с января 2023 года увеличился на 40%. Жителям многоквартирных домов уже начали приходить квитанции за капремонт с новым тарифом.
Постановление правительства области о повышении платы подписал губернатор Евгений Куйвашев еще осенью 2022 года. Теперь за один квадратный метр придется платить 14 рублей 81 копейку. Ранее действовал тариф в размере 10 рублей 51 копейки.
В Фонде также объяснили, как теперь рассчитывается платеж за капремонт. Общую площадь квартиры нужно умножить на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр. Например, если площадь квартиры составляет 55 квадратных метров, то плата за капремонт составит 814 рублей 55 копеек.
Постановление правительства области о повышении платы подписал губернатор Евгений Куйвашев еще осенью 2022 года. Теперь за один квадратный метр придется платить 14 рублей 81 копейку. Ранее действовал тариф в размере 10 рублей 51 копейки.
«Минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на «сметные ресурсы» – оплату труда, эксплуатацию строительных машин, техники и т.п. Рост ставки позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение», – заявили в Фонде содействия капремонту общего имущества многоквартирных домов области.
В Фонде также объяснили, как теперь рассчитывается платеж за капремонт. Общую площадь квартиры нужно умножить на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр. Например, если площадь квартиры составляет 55 квадратных метров, то плата за капремонт составит 814 рублей 55 копеек.
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