Плата за капремонт в Свердловской области увеличилась на 40%

«Минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на «сметные ресурсы» – оплату труда, эксплуатацию строительных машин, техники и т.п. Рост ставки позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение», – заявили в Фонде содействия капремонту общего имущества многоквартирных домов области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости