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Представитель ассоциации НТО Екатеринбурга вышел с пикетом к зданию областного правительства
Общество
Фото предоставлено Борисом Идиатулиным
В Екатеринбурге представитель ассоциации нестационарных объектов Денис Рудаков вышел с пикетом к зданию областного правительства.
Денис Рудаков вышел с пикетом, адресованным губернатору, чтобы обратить внимание на проблему заключения договоров на размещение торговых киосков и павильонов в Екатеринбурге.
Согласно новому положению об аренде земли, в городе предусмотрено заключение договоров – на один год, а дальше – только через аукционы. Как отмечает Рудаков, договоры заключаются сроком на семь лет.
Ранее владельцы павильонов из-за неопределенности со сроками размещения НТО размещали на них баннеры с обращением к губернатору. Однако, по словам Рудакова, областные власти на диалог не выходят.
Денис Рудаков вышел с пикетом, адресованным губернатору, чтобы обратить внимание на проблему заключения договоров на размещение торговых киосков и павильонов в Екатеринбурге.
Согласно новому положению об аренде земли, в городе предусмотрено заключение договоров – на один год, а дальше – только через аукционы. Как отмечает Рудаков, договоры заключаются сроком на семь лет.
Ранее владельцы павильонов из-за неопределенности со сроками размещения НТО размещали на них баннеры с обращением к губернатору. Однако, по словам Рудакова, областные власти на диалог не выходят.
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