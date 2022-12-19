Представитель ассоциации НТО Екатеринбурга вышел с пикетом к зданию областного правительства

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге представитель ассоциации нестационарных объектов Денис Рудаков вышел с пикетом к зданию областного правительства.Денис Рудаков вышел с пикетом, адресованным губернатору, чтобы обратить внимание на проблему заключения договоров на размещение торговых киосков и павильонов в Екатеринбурге.Согласно новому положению об аренде земли, в городе предусмотрено заключение договоров – на один год, а дальше – только через аукционы. Как отмечает Рудаков, договоры заключаются сроком на семь лет.Ранее владельцы павильонов из-за неопределенности со сроками размещения НТО размещали на них баннеры с обращением к губернатору. Однако, по словам Рудакова, областные власти на диалог не выходят.