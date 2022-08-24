Жители Екатеринбурга заступаются за задержанного Евгения Ройзмана
Общество
Фото: соцсети Евгения Ройзмана
Алексей Брагин – житель Екатеринбурга, которому недавно фонд Ройзмана помог выкупить квартиру – заступился за Евгения Ройзмана. Бывшего главу города сегодня задержали по уголовному делу о дискредитации ВС РФ и собираются доставить в Москву.
Екатеринбуржец заявил, что без Евгения Ройзмана и его фонда многие люди могут потерять надежду на помощь и справедливость. По его мнению, экс-мэра нужно освободить.
Напомним, что Алексей, его жена и трое маленьких детей не слышат с рождения. Они попали в трудную ситуацию за долги по ипотеке и могли лишиться единственного жилья. Об этом мы подробно писали ранее. После публикации фонд Ройзмана, к которому обратился журналист издания Алевтина Трынова, открыл сбор. За несколько часов было собрано почти шесть миллионов рублей при необходимых трех. Это самый короткий в истории фонда Ройзмана срок, за который удавалось собрать подобную сумму.
Отметим, что сегодня в Екатеринбурге проходят одиночные пикеты в поддержку Евгения Ройзмана.
Екатеринбуржец заявил, что без Евгения Ройзмана и его фонда многие люди могут потерять надежду на помощь и справедливость. По его мнению, экс-мэра нужно освободить.
«Я не поверил, когда прочитал новости о задержании Ройзмана. Так не должно быть! Его нужно освободить! Он не преступник, а ангел-хранитель для тех, кто попал в беду. Он помогает тем, кто уже не надеется на помощь. Такие люди нужны любому городу и любой стране. Я хочу, чтобы к нему отнеслись справедливо. И так же, как он относится ко всем людям, которые попали в беду. Без Ройзмана и его фонда многие потеряют надежду на помощь и справедливость. Я никогда не забуду, что он спас нашу семью», – сказал корреспонденту «Вечерних ведомостей» Алексей Брагин.
Напомним, что Алексей, его жена и трое маленьких детей не слышат с рождения. Они попали в трудную ситуацию за долги по ипотеке и могли лишиться единственного жилья. Об этом мы подробно писали ранее. После публикации фонд Ройзмана, к которому обратился журналист издания Алевтина Трынова, открыл сбор. За несколько часов было собрано почти шесть миллионов рублей при необходимых трех. Это самый короткий в истории фонда Ройзмана срок, за который удавалось собрать подобную сумму.
Отметим, что сегодня в Екатеринбурге проходят одиночные пикеты в поддержку Евгения Ройзмана.
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