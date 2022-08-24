Жители Екатеринбурга заступаются за задержанного Евгения Ройзмана

«Я не поверил, когда прочитал новости о задержании Ройзмана. Так не должно быть! Его нужно освободить! Он не преступник, а ангел-хранитель для тех, кто попал в беду. Он помогает тем, кто уже не надеется на помощь. Такие люди нужны любому городу и любой стране. Я хочу, чтобы к нему отнеслись справедливо. И так же, как он относится ко всем людям, которые попали в беду. Без Ройзмана и его фонда многие потеряют надежду на помощь и справедливость. Я никогда не забуду, что он спас нашу семью», – сказал корреспонденту «Вечерних ведомостей» Алексей Брагин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости