В Екатеринбурге в поддержку задержанного Евгения Ройзмана проходят одиночные пикеты
Общество
Фото: ЕАН
В Екатеринбурге около музея Невьянской иконы проходят одиночные пикеты в поддержку Евгения Ройзмана, которого сегодня задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии.
Сейчас перед музеем Невьянской иконы находится женщина на коляске с плакатом «Свободу Е.В. Ройзману». Она рассказала, что приехала, так как бывший мэр Екатеринбурга помог ей лично, а также поспособствовал похоронам мужа. К женщине уже подошли сотрудники полиции и потребовали убрать плакат и покинуть территорию.
Ранее к музею Невьянской иконы выходила екатеринбурженка Надежда Сайфутдинова с пикетом в поддержку Ройзмана.
Также протест против обысков и задержания Евгения Ройзмана проходит и в других районах Екатеринбурга. Фото с плакатом пришло в редакцию анонимно.
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сейчас перед музеем Невьянской иконы находится женщина на коляске с плакатом «Свободу Е.В. Ройзману». Она рассказала, что приехала, так как бывший мэр Екатеринбурга помог ей лично, а также поспособствовал похоронам мужа. К женщине уже подошли сотрудники полиции и потребовали убрать плакат и покинуть территорию.
Ранее к музею Невьянской иконы выходила екатеринбурженка Надежда Сайфутдинова с пикетом в поддержку Ройзмана.
Также протест против обысков и задержания Евгения Ройзмана проходит и в других районах Екатеринбурга. Фото с плакатом пришло в редакцию анонимно.
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
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