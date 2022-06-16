В Екатеринбурге многодетную семью глухонемых могут оставить без жилья за долги по ипотеке

Семье Брагиных требуется почти 3 миллиона рублей, чтобы не оказаться на улице

10.59 Вторник, 21 июня 2022
Общество
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге многодетная семья глухонемых может остаться без жилья из-за большого долга по ипотеке. Очередное судебное заседание по иску от банка прошло в понедельник, 20 июня. Сейчас семье требуется почти 3 миллиона рублей, чтобы погасить долг и оплатить услуги адвоката.

У 32-летнего Алексея Брагина трое детей. Он, его жена Катя, маленькие Алиса, Макар и Ника — все они не слышат с рождения. Эта наследственная предрасположенность есть как у родственников Алексея, так и по линии жены. Макару повезло немного больше — иногда он может услышать, как позвонили в дверь или громко заплакала в кроватке сестра Алиса.



Алексей родился и вырос в Украине, в Мариуполе. Несколько лет назад он познакомился с Катей из Екатеринбурга, они переписывались и решили жить вместе. Алексей переехал на Урал, устроился на завод обрубщиком и неплохо зарабатывал. Находил время для подработки в такси, чтобы обеспечивать растущую семью. Со временем они взяли ипотеку и поселились в новостройке в поселке Балтым.

Пособий по инвалидности и зарплаты на жизнь хватало, но скоро семья оказалась в трудном положении. У Алексея диагностировали инсулинозависимый сахарный диабет 1 типа. Заниматься тяжелым физическим трудом на заводе стало сложнее, пришлось один за другим брать больничные. Появились вопросы у начальства, сможет ли он дальше работать на этой должности. Таксовать из-за диабета, особенно в первое время, когда он еще не научился подбирать дозы инсулина, тоже стало непросто — чтобы в дороге не случилось тяжелой гипогликемии (резкого падения уровня сахара), приходилось по 5-10 раз за поездку измерять глюкозу крови. А стрессовая ситуация на дороге, наоборот, приводила к резкому повышению уровня сахара. Алексей, который привык всегда быть сильным, впервые в жизни почувствовал себя уязвимым.

Он решил взять паузу, чтобы прийти в себя, и принял решение официально выйти в декрет, Катя тем временем занялась поиском работы. Траты семьи росли — слуховые аппараты для детей, бензин, чтобы возить их через весь город в специализированный детсад, врачи, лекарства, бесконечные тест-полоски (льготных, как правило, выдают недостаточно для полноценного контроля диабета). После декрета Алексей был вынужден уволиться с завода, и официально пока не трудоустроен.



За это время материально семья сильно просела и накопила большой долг по ипотеке, банк обратился в суд с иском об изъятии залогового имущества. Переговоры с юристами банка о пересмотре ставки на льготную результатов не принесли.

Некоторое время семья потратила на поиски юриста. Один из них согласился безвозмездно помочь в судебных тяжбах, но не смог в нужное время прилететь в Екатеринбург. За неделю до первого судебного заседания Брагины остались без юридической поддержки и с перспективой впятером остаться на улице.

Семья обратилась за помощью к журналисту «Вечерних ведомостей», который рассказал о ситуации на приеме у Евгения Ройзмана. В итоге делом занялся судебный юрист Александр Шумилов. По словам адвоката, ситуация у семьи критическая.

«Перспектива пока что такая: суд обратит взыскание на заложенное имущество, а это значит, что семью выселят из квартиры, и недвижимость продадут с публичных торгов. Но даже при этом банк получит только 80%, то есть семья еще останется должна», — говорит адвокат. По его словам, сейчас они назначили экспертизу по оценке стоимости квартиры, это займет какое-то время. «За это время и до вступления предстоящего решения суда в законную силу надо попробовать погасить долг, чтобы семья не осталась без единственного жилья», — говорит Александр Шумилов.

На выплату долга и оплату услуг адвоката семье необходимо почти 3 миллиона рублей. По словам Александра Шумилова, сбор средств планирует организовать Фонд Ройзмана.

Помочь семье в трудной ситуации можно по номеру карты 2200 7001 0155 5570 (Брагин Алексей Григорьевич).

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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