Задержанного по уголовному делу о дискредитации ВС РФ Евгения Ройзмана доставят в Москву
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии, доставят в Москву. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД России по Москве.
В отношении Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Поводом для возбуждения дела стал ролик на YouTube.
«Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», – сообщается на сайте ведомства.
Напомним, что Евгения Ройзмана задержали сегодня утром. Силовики проводили обыски в квартире и фонде Евгения Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы и в гараже. В поддержку Ройзмана в Екатеринбурге проходят одиночные пикеты.
В отношении Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Поводом для возбуждения дела стал ролик на YouTube.
«Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», – сообщается на сайте ведомства.
Напомним, что Евгения Ройзмана задержали сегодня утром. Силовики проводили обыски в квартире и фонде Евгения Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы и в гараже. В поддержку Ройзмана в Екатеринбурге проходят одиночные пикеты.
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