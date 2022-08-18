Екатеринбургского журналиста вызывают на допрос в Бабушкинский суд Москвы по делу экс-схиигумена Сергия

15.40 Понедельник, 22 августа 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Павел Пивоваров, с недавних пор работающий в Mash, возмутился, что вынужден из-за этого отпрашиваться с работы и тратить деньги на поездку на суд, к которому по сути вообще не имеет отношения.

Пивоваров в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» сказал, что адвокат всё же советовал ему явиться на суд, поскольку иначе может быть осуществлён принудительный привод. Участвовать по ВКС, по словам Пивоварова, в данном суде невозможно, поскольку судья сделала процесс закрытым.

Напомним, Пивоварова уже допрашивали в СК – в ходе допроса выяснилось, поводом для его вызова послужила переписка во Вконтакте с Всеволодом Могучёвым – тогдашним пресс-секретарём схиигумена Сергия. Пивоваров подчёркивает, что смотрел видеоролики исключительно по долгу профессии – как то делали и другие журналисты.

Заседание по делу, в которое привлекли Пивоварова, назначено на 30 августа. Обвиняемыми по нему проходят Николай Романов (экс-схиигумен Сергий) и бывший его пресс-секретарь Всеволод Могучев. Обоих обвиняют по части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти и вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

Могучеву и Романову грозит до шести лет лишения свободы. Романов сейчас уже отбывает 3,5-летний срок по приговору за самоуправство, склонение к суициду, и нарушение права на свободу вероисповедания.

Несмотря на то что вменяемые Могучёву и Романову действия совершались на территории Среднеуральского женского монастыря и Екатеринбурга, судить их решили в Москве. Дело находится у зампредседателя Бабушкинского суда Натальи Курышевой – в прошлом году она рассматривала в апелляции дело Алексея Навального о клевете, оставив приговор оппозиционному политику в силе.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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