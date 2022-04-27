В Екатеринбурге активист вышел в пикет в поддержку «Вечерних ведомостей»
Общество
Фото: Левое социалистическое действие (ЛевСД) / Telegram
Вчера в Екатеринбурге активист «Левого социалистического действия» Александр Серебряков вышел в пикет в поддержку нашей редакции. Об этом сообщил телеграм-канал самого движения.
«Свободу слова не отнять. Руки прочь от "Вечерних ведомостей"», – было написано на плакате, с которым вышел Серебряков.
Напомним, что на организацию-издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ (ч 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ) за сообщение в одноименном телеграм-канале о задержании уличного художника, который распространял стикеры с буквой Z.
«Свободу слова не отнять. Руки прочь от "Вечерних ведомостей"», – было написано на плакате, с которым вышел Серебряков.
Напомним, что на организацию-издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ (ч 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ) за сообщение в одноименном телеграм-канале о задержании уличного художника, который распространял стикеры с буквой Z.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации армии за пост в телеграм-канале с буквой Z
27 апреля 2022
27 апреля 2022
В самолет рейса Екатеринбург – Сургут попала молния
20 апреля 2022
20 апреля 2022