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Два садовых дома сгорели в крупном пожаре в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в коллективном саду в Первоуральске сгорели два садовых дома в переулке Серова. Площадь пожара составила 506 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.16. Локализовать огонь огнеборцам удалось лишь в 01.35 и потушить в 03.40. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 06.30.
В тушении были задействованы 18 специалистов МЧС и 7 пожарных машин. О пострадавших не сообщается.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.16. Локализовать огонь огнеборцам удалось лишь в 01.35 и потушить в 03.40. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 06.30.
В тушении были задействованы 18 специалистов МЧС и 7 пожарных машин. О пострадавших не сообщается.
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