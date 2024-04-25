Три человека перевернулись на «Мерседесе» в Верхнепышминском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в Верхнепышминском районе Свердловской области на «Мерседесе» перевернулись три человека. В результате водителю и его пассажирам потребовалась медицинская помощь.Авария произошла в районе 25-го километра трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Как рассказали в региональном УГИБДД, 24-летний водитель иномарки отвлёкся от дороги и потерял контроль над машиной, вследствие чего «Мерседес» съехал с проезжей части и перевернулся. В результате ДТП водитель и два пассажира – ровесники автомобилиста – получили травмы различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.Известно, что у молодого человека, управлявшего машиной, стаж вождения четыре года. За это время он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.