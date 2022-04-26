На «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации армии за пост в телеграм-канале с буквой Z

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

На организацию-издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ (ч 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ) за сообщение в одноименном телеграм-канале о задержании уличного художника, который распространял стикеры с буквой Z. Об этом рассказала директор издания Гузель Аиткулова, которой 27 апреля выдали протокол в УМВД по Екатеринбургу.Поводом для возбуждения дела стала проверка областного центра по борьбе с экстремизмом. В рапорте, подписанном начальником отдела ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области майором полиции Ф. Запеваловым, указано, что в результате мониторинга интернета, который проводился 4 апреля «в 21 час 41 минуту в служебном помещении», полицейский установил, что в телеграм-канале «Вечерние ведомости» была размещена публикация об уличном художнике Леониде Черном. В этой публикации сообщалось, что художник был задержан, предположительно, за распространение стикеров с символами Z. К посту прилагались фотографии со стикерами. При этом сами стикеры были частично закрашены. Майор полиции при этом уточнил, что у публикации 34 лайка, 1 комментарий и 1015 просмотров.В своем рапорте начальник отдела ЦПЭ разъясняет, что «согласно официальному комментарию министерства обороны Российской Федерации, символика в виде латинских букв «Z» и «V», нанесенная на российскую технику, задействованную в специальной операции на территории Украины, обозначает: «Z» — за Победу, «V» — «сила V правде» и «задача будет выполнена»». И на основании этого майор делает вывод, что публикация о задержанном художнике в телеграм-канале содержит публичную информацию, направленную на дискредитацию использования ВС РФ.«Мы в недоумении, так как речь идёт не о публикации на сайте нашего издания, как мне сообщали по телефону, а о посте в телеграм-канале «Вечерние ведомости». Как выяснилось, это был не чей-то донос, а работа областного Центра по борьбе с экстремизмом, который в ходе своего мониторинга искал «дискредитацию» Вооруженных сил РФ, — комментирует ситуацию директор издания Гузель Аиткулова. — Я глубоко удивлена, что центр «Э», вместо того, чтобы заниматься поиском настоящих экстремистов, занимается поиском «врагов народа» среди независимых журналистов. С вменяемым правонарушением, мы, естественно, не согласны».По статье о дискредитации ВС РФ учредителю издания, как юридическому лицу, грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Ведущие медиаюристы России уже высказались в поддержку журналистов и предложили свою помощь.Отметим, что на самого художника Леонида Чёрного, о котором идёт речь, никакого протокола о дискредитации в итоге не составили, об этом рассказала адвокат Ирина Ручко, представляющая его интересы. На него возбудили уголовное дело по статье «вандализм».