Пьяный водитель в Каменске-Уральском «катал» жену и ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД остановили машину с семьёй в салоне. И в этом не было бы ничего особенного, если бы отец семейства за руль не сел изрядно «выпимши».Мужчина был настолько пьян, что остановившие его автомобиль госавтоинспекторы определили это и без приборов. Алкотестер нетрезвое состояние водителя только подтвердил, показав наличие 0,777 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. На этом семейная поездка и закончилась — папу, маму и их несовершеннолетнего ребёнка сотрудники высадили, а их машину отправили на спецстоянку, — сообщает ГИБДД Свердловской области.У владельца машины неприятности на этом не закончились. Выяснилось, что пьяным он сел за руль уже не в первый раз. И если «дебют» для него закончился административкой, то теперь он подпадает под уголовную ответственность. Кроме того, в подразделение по делам несовершеннолетних ОВД Каменска-Уральского направили «сигнал» о произошедшем. То есть, теперь и маму привлекут к ответственности за то, что она не остереглась сесть с ребёнком в машину, которой управлял пьяный папа.